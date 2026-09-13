﴿وَقَدۡ مَكَرَ ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِهِمۡ﴾ مِنْ الْأُمَم بِأَنْبِيَائِهِمْ كَمَا مَكَرُوا بِك ﴿فَلِلَّهِ ٱلۡمَكۡرُ جَمِیعࣰاۖ﴾ وَلَيْسَ مَكْرهمْ كَمَكْرِهِ لِأَنَّهُ تَعَالَى ﴿یَعۡلَمُ مَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسࣲۗ﴾ فَيُعِدّ لَهَا جَزَاءَهُ وَهَذَا هُوَ الْمَكْر كُلّه لِأَنَّهُ يَأْتِيهِمْ بِهِ مِنْ حيث لا يشعرون ﴿وَسَیَعۡلَمُ ٱلۡكَـٰفِرُ﴾ الْمُرَاد بِهِ الْجِنْس وَفِي قِرَاءَةٍ {ٱلۡكُفَّـٰرُ} ﴿لِمَنۡ عُقۡبَى ٱلدَّارِ ٤٢﴾ أَيْ الْعَاقِبَة الْمَحْمُودَة فِي الدَّار الْآخِرَة أَلَهُمْ أَمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسلم وأصحابه