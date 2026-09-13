Всевышний грозно пригрозил неверующим, которые видят, как Аллах уменьшает землю по краям, но отказываются признать истину. Согласно одному толкованию, речь идет о гибели многобожников и искоренении нечестивцев. Согласно другому толкованию, речь идет о завоевании мусульманами стран, в которых господствовали многобожники, и потере многобожниками богатства и жизней. По этому поводу существуют и другие мнения. Но совершенно очевидно, что речь идет о том, как Аллах наказывает неверующих, производя бедствия в окрестностях их поселений и предостерегая их от наказания, которое уже никто не сможет предотвратить. А лучше всего об этом известно Аллаху! Господь сам принимает решения, и никто не способен отменить Его решения. Это относится ко всем законам мусульманской религии, божественному предопределению и законам страшного суда. Решения и законы, которые выносит Всевышний Аллах, отличаются мудростью и совершенством. В них нет изъянов или недостатков. Напротив, они являются в высшей степени справедливыми, беспристрастными и похвальными. Никто не властен отменить эти законы или изобличить их порочность, что отличает их от всех других законов, потому что вымышленные законы могут соответствовать или не соответствовать истине. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что Он скор на расплату. А это значит, что людям не следует торопить наказание, ведь все, что непременно сбудется, можно назвать близким.