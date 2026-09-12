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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Aia 39
Ar-Ra'd
39
13:39
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ٣٩
يَمْحُوا۟ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَـٰبِ ٣٩
يَمۡحُواْ
ﲥ
ٱللَّهُ
ﲦ
مَا
ﲧ
يَشَآءُ
ﲨ
وَيُثۡبِتُۖ
ﲩﲪ
وَعِندَهُۥٓ
ﲫ
أُمُّ
ﲬ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲭ
٣٩
ﲮ
Deus impugna e confirma o que Lhe apraz, porque o Livro-matriz está em Seu poder.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.