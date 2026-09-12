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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Aia 33
Ar-Ra'd
33
13:33
افمن هو قايم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبيونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ٣٣
أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّـُٔونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلْأَرْضِ أَم بِظَـٰهِرٍۢ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا۟ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍۢ ٣٣
أَفَمَنۡ
ﲯ
هُوَ
ﲰ
قَآئِمٌ
ﲱ
عَلَىٰ
ﲲ
كُلِّ
ﲳ
نَفۡسِۭ
ﲴ
بِمَا
ﲵ
كَسَبَتۡۗ
ﲶﲷ
وَجَعَلُواْ
ﲸ
لِلَّهِ
ﲹ
شُرَكَآءَ
ﲺ
قُلۡ
ﲻ
سَمُّوهُمۡۚ
ﲼﲽ
أَمۡ
ﲾ
تُنَبِّـُٔونَهُۥ
ﲿ
بِمَا
ﳀ
لَا
ﳁ
يَعۡلَمُ
ﳂ
فِي
ﳃ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳄ
أَم
ﳅ
بِظَٰهِرٖ
ﳆ
مِّنَ
ﳇ
ٱلۡقَوۡلِۗ
ﳈﳉ
بَلۡ
ﳊ
زُيِّنَ
ﳋ
لِلَّذِينَ
ﳌ
كَفَرُواْ
ﳍ
مَكۡرُهُمۡ
ﳎ
وَصُدُّواْ
ﳏ
عَنِ
ﳐ
ٱلسَّبِيلِۗ
ﳑﳒ
وَمَن
ﳓ
يُضۡلِلِ
ﳔ
ٱللَّهُ
ﳕ
فَمَا
ﳖ
لَهُۥ
ﳗ
مِنۡ
ﳘ
هَادٖ
ﳙ
٣٣
ﳚ
Portanto, quem é observador de tudo quanto faz toda a alma? E atribuíram parceiros a Deus! Dize: Nomeia-os! Porventura podereis inteirá-Lo de algo que Ele não saiba, na terra? Ou isso é uma maneira de falar? Qual! Porém, suaconspiração alucinou os incrédulos, que foram afastados da senda reta. Mas quem Deus desviar não terá guia algum.
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