[ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ] ئایا خوایهك كه ههڵسوڕێنهری ههموو كهسێكهو كاروباری ههموو خهڵكێك بهڕێوه ئهبات و چاودێره بهسهریانهوه وهكو ئهو بت و كهسانه وایه كه ئهوان كردوویانه به شهریك بۆ خوای گهوره [ قُلْ سَمُّوهُمْ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بڵێ: دهی ناوی ئهو كهسانه بێنن كه كردووتانن به شهریك بۆ خواى گهوره [ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ] یان ئێوه ههواڵ به خوای گهوره ئهدهن به شتێك كه خوای گهوره نازانێ لهسهر زهویدا شهریكی ههبێ [ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ ] یاخود تهنها گومان و قسهیهكى پوچهڵه ئهیكهن و هیچ حهقیقهت و ڕاستیهكی نیه [ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ ] بهڵكو كافران مهكرو فڕوفێڵیان بۆ ڕازێندراوهتهوه لهلایهن شهیتانهوه بۆ ئهوهی خهڵكی گومڕا بكهن [ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ] وه ڕێگریان ئهكرد له دینى خوای گهوره، یان شهیتان ڕێگری ئهوانی ئهكرد له دینى خوای گهوره [ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) ] وه ههر كهسێكیش كه خوای گهوره گومڕای بكات لهبهر ئهوهی شایهنی هیدایهت نیه كهس ناتوانێ هیدایهتی بدات بۆ ڕێگای ڕاست.