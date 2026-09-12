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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Aia 31
Ar-Ra'd
31
13:31
ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ٣١
وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًۭا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَا۟يْـَٔسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًۭا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا۟ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًۭا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِىَ وَعْدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٣١
وَلَوۡ
ﱨ
أَنَّ
ﱩ
قُرۡءَانٗا
ﱪ
سُيِّرَتۡ
ﱫ
بِهِ
ﱬ
ٱلۡجِبَالُ
ﱭ
أَوۡ
ﱮ
قُطِّعَتۡ
ﱯ
بِهِ
ﱰ
ٱلۡأَرۡضُ
ﱱ
أَوۡ
ﱲ
كُلِّمَ
ﱳ
بِهِ
ﱴ
ٱلۡمَوۡتَىٰۗ
ﱵﱶ
بَل
ﱷ
لِّلَّهِ
ﱸ
ٱلۡأَمۡرُ
ﱹ
جَمِيعًاۗ
ﱺﱻ
أَفَلَمۡ
ﱼ
يَاْيۡـَٔسِ
ﱽ
ٱلَّذِينَ
ﱾ
ءَامَنُوٓاْ
ﱿ
أَن
ﲀ
لَّوۡ
ﲁ
يَشَآءُ
ﲂ
ٱللَّهُ
ﲃ
لَهَدَى
ﲄ
ٱلنَّاسَ
ﲅ
جَمِيعٗاۗ
ﲆﲇ
وَلَا
ﲈ
يَزَالُ
ﲉ
ٱلَّذِينَ
ﲊ
كَفَرُواْ
ﲋ
تُصِيبُهُم
ﲌ
بِمَا
ﲍ
صَنَعُواْ
ﲎ
قَارِعَةٌ
ﲏ
أَوۡ
ﲐ
تَحُلُّ
ﲑ
قَرِيبٗا
ﲒ
مِّن
ﲓ
دَارِهِمۡ
ﲔ
حَتَّىٰ
ﲕ
يَأۡتِيَ
ﲖ
وَعۡدُ
ﲗ
ٱللَّهِۚ
ﲘﲙ
إِنَّ
ﲚ
ٱللَّهَ
ﲛ
لَا
ﲜ
يُخۡلِفُ
ﲝ
ٱلۡمِيعَادَ
ﲞ
٣١
ﲟ
E se houvesse um Alcorão, mediante o qual movimentar-se-iam as montanhas ou fender-se-ia a erra, e os mortosfalariam (seria este); porém, o comando pertence integralmente a Deus. Não reparam os fiéis que se Deus quisesse, teriaencaminhado todos os humanos? Porém, a calamidade não cessará de açoitar os incrédulos, pelo que tiverem cometido, ouentão rondará os seus lares, até que se cumpra a promessa de Deus. Sabei que Deus não falta à Sua promessa.
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