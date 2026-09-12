Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Aia 25
Ar-Ra'd
25
13:25
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولايك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ٢٥
وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ٢٥
وَٱلَّذِينَ
ﲗ
يَنقُضُونَ
ﲘ
عَهۡدَ
ﲙ
ٱللَّهِ
ﲚ
مِنۢ
ﲛ
بَعۡدِ
ﲜ
مِيثَٰقِهِۦ
ﲝ
وَيَقۡطَعُونَ
ﲞ
مَآ
ﲟ
أَمَرَ
ﲠ
ٱللَّهُ
ﲡ
بِهِۦٓ
ﲢ
أَن
ﲣ
يُوصَلَ
ﲤ
وَيُفۡسِدُونَ
ﲥ
فِي
ﲦ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲧ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲨ
لَهُمُ
ﲩ
ٱللَّعۡنَةُ
ﲪ
وَلَهُمۡ
ﲫ
سُوٓءُ
ﲬ
ٱلدَّارِ
ﲭ
٢٥
ﲮ
Em troca, aqueles que violam o compromisso com Deus, depois de o haverem constituído, que desunem o que Deusordenou fosse unido e causam corrupção na terra, sobre eles pesará a maldição e obterão a pior morada.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.