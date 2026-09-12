﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِی رَفَعَ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ بِغَیۡرِ عَمَدࣲ تَرَوۡنَهَاۖ﴾ أَيْ الْعَمَد جَمْع عِمَاد وَهُوَ الْأُسْطُوَانَة وَهُوَ صَادِق بِأَنْ لَا عَمَد أَصْلًا ﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ﴾ اسْتِوَاء يَلِيق بَهْ ﴿وَسَخَّرَ﴾ ذَلَّلَ ﴿ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلࣱّ﴾ مِنْهُمَا ﴿یَجۡرِی﴾ فِي فَلَكه ﴿لِأَجَلࣲ مُّسَمࣰّىۚ﴾ يَوْم الْقِيَامَة ﴿یُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ﴾ يَقْضِي أَمْر مُلْكه ﴿یُفَصِّلُ﴾ يُبَيِّن ﴿ٱلۡـَٔایَـٰتِ﴾ دِلَالَات قُدْرَته ﴿لَعَلَّكُم﴾ يَا أَهْل مَكَّة ﴿بِلِقَاۤءِ رَبِّكُمۡ﴾ بِالْبَعْثِ ﴿تُوقِنُونَ ٢﴾