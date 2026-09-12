Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Aia 14
Ar-Ra'd
14
13:14
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ١٤
لَهُۥ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ إِلَّا كَبَـٰسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَـٰلِغِهِۦ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍۢ ١٤
لَهُۥ
ﱁ
دَعۡوَةُ
ﱂ
ٱلۡحَقِّۚ
ﱃﱄ
وَٱلَّذِينَ
ﱅ
يَدۡعُونَ
ﱆ
مِن
ﱇ
دُونِهِۦ
ﱈ
لَا
ﱉ
يَسۡتَجِيبُونَ
ﱊ
لَهُم
ﱋ
بِشَيۡءٍ
ﱌ
إِلَّا
ﱍ
كَبَٰسِطِ
ﱎ
كَفَّيۡهِ
ﱏ
إِلَى
ﱐ
ٱلۡمَآءِ
ﱑ
لِيَبۡلُغَ
ﱒ
فَاهُ
ﱓ
وَمَا
ﱔ
هُوَ
ﱕ
بِبَٰلِغِهِۦۚ
ﱖﱗ
وَمَا
ﱘ
دُعَآءُ
ﱙ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱚ
إِلَّا
ﱛ
فِي
ﱜ
ضَلَٰلٖ
ﱝ
١٤
ﱞ
Somente a Ele são dirigidas as súplicas verdadeiras, e os que invocam, em vez d'Ele, em nada os atenderão; sãosemelhantes a quem estende a mão até à água, para que a mesma lhe suba à boca, coisa que jamais acontecerá. Sabei que asúplica dos incrédulos é improfícua.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.