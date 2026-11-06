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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 96
An-Nisa
96
4:96
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ٩٦
دَرَجَـٰتٍۢ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةًۭ وَرَحْمَةًۭ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًا ٩٦
دَرَجَٰتٖ
ﱦ
مِّنۡهُ
ﱧ
وَمَغۡفِرَةٗ
ﱨ
وَرَحۡمَةٗۚ
ﱩﱪ
وَكَانَ
ﱫ
ٱللَّهُ
ﱬ
غَفُورٗا
ﱭ
رَّحِيمًا
ﱮ
٩٦
ﱯ
Graduação, indulgência e misericórdia são concedidas por Ele, porque Deus é Indulgente, Misericordiosíssimo.
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Tafsir Fathul Majid
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