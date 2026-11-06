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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 95
An-Nisa
95
4:95
لا يستوي القاعدون من المومنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما ٩٥
لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَـٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ دَرَجَةًۭ ۚ وَكُلًّۭا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًۭا ٩٥
لَّا
ﱁ
يَسۡتَوِي
ﱂ
ٱلۡقَٰعِدُونَ
ﱃ
مِنَ
ﱄ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱅ
غَيۡرُ
ﱆ
أُوْلِي
ﱇ
ٱلضَّرَرِ
ﱈ
وَٱلۡمُجَٰهِدُونَ
ﱉ
فِي
ﱊ
سَبِيلِ
ﱋ
ٱللَّهِ
ﱌ
بِأَمۡوَٰلِهِمۡ
ﱍ
وَأَنفُسِهِمۡۚ
ﱎﱏ
فَضَّلَ
ﱐ
ٱللَّهُ
ﱑ
ٱلۡمُجَٰهِدِينَ
ﱒ
بِأَمۡوَٰلِهِمۡ
ﱓ
وَأَنفُسِهِمۡ
ﱔ
عَلَى
ﱕ
ٱلۡقَٰعِدِينَ
ﱖ
دَرَجَةٗۚ
ﱗﱘ
وَكُلّٗا
ﱙ
وَعَدَ
ﱚ
ٱللَّهُ
ﱛ
ٱلۡحُسۡنَىٰۚ
ﱜﱝ
وَفَضَّلَ
ﱞ
ٱللَّهُ
ﱟ
ٱلۡمُجَٰهِدِينَ
ﱠ
عَلَى
ﱡ
ٱلۡقَٰعِدِينَ
ﱢ
أَجۡرًا
ﱣ
عَظِيمٗا
ﱤ
٩٥
ﱥ
Os fiéis, que, sem razão fundada, permanecem em suas casas, jamais se equiparam àqueles que sacrificam os seus bens esuas vidas pela causa de Deus; Ele concede maior dignidade àqueles que sacrificam os seus bens e suas vidas do que aosque permanecem (em suas casas). Embora Deus prometa a todos (os fiéis) o bem, sempre confere aos combatentes umarecompensa superior à dos que permanecem (em suas casas).
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