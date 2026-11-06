Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 93
An-Nisa
93
4:93
ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ٩٣
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًۭا مُّتَعَمِّدًۭا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًۭا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًۭا ٩٣
وَمَن
ﲃ
يَقۡتُلۡ
ﲄ
مُؤۡمِنٗا
ﲅ
مُّتَعَمِّدٗا
ﲆ
فَجَزَآؤُهُۥ
ﲇ
جَهَنَّمُ
ﲈ
خَٰلِدٗا
ﲉ
فِيهَا
ﲊ
وَغَضِبَ
ﲋ
ٱللَّهُ
ﲌ
عَلَيۡهِ
ﲍ
وَلَعَنَهُۥ
ﲎ
وَأَعَدَّ
ﲏ
لَهُۥ
ﲐ
عَذَابًا
ﲑ
عَظِيمٗا
ﲒ
٩٣
ﲓ
Quem matar, intencionalmente, um fiel, seu castigo será o inferno, onde permanecerá eternamente. Deus o abominará, amaldiçoá-lo-á e lhe preparará um severo castigo.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.