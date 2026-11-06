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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 92
An-Nisa
92
4:92
وما كان لمومن ان يقتل مومنا الا خطا ومن قتل مومنا خطا فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مومنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مومنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ٩٢
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًۭٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًۭٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ وَدِيَةٌۭ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّۢ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌۭ فَدِيَةٌۭ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ٩٢
وَمَا
ﱁ
كَانَ
ﱂ
لِمُؤۡمِنٍ
ﱃ
أَن
ﱄ
يَقۡتُلَ
ﱅ
مُؤۡمِنًا
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
خَطَـٔٗاۚ
ﱈﱉ
وَمَن
ﱊ
قَتَلَ
ﱋ
مُؤۡمِنًا
ﱌ
خَطَـٔٗا
ﱍ
فَتَحۡرِيرُ
ﱎ
رَقَبَةٖ
ﱏ
مُّؤۡمِنَةٖ
ﱐ
وَدِيَةٞ
ﱑ
مُّسَلَّمَةٌ
ﱒ
إِلَىٰٓ
ﱓ
أَهۡلِهِۦٓ
ﱔ
إِلَّآ
ﱕ
أَن
ﱖ
يَصَّدَّقُواْۚ
ﱗﱘ
فَإِن
ﱙ
كَانَ
ﱚ
مِن
ﱛ
قَوۡمٍ
ﱜ
عَدُوّٖ
ﱝ
لَّكُمۡ
ﱞ
وَهُوَ
ﱟ
مُؤۡمِنٞ
ﱠ
فَتَحۡرِيرُ
ﱡ
رَقَبَةٖ
ﱢ
مُّؤۡمِنَةٖۖ
ﱣﱤ
وَإِن
ﱥ
كَانَ
ﱦ
مِن
ﱧ
قَوۡمِۭ
ﱨ
بَيۡنَكُمۡ
ﱩ
وَبَيۡنَهُم
ﱪ
مِّيثَٰقٞ
ﱫ
فَدِيَةٞ
ﱬ
مُّسَلَّمَةٌ
ﱭ
إِلَىٰٓ
ﱮ
أَهۡلِهِۦ
ﱯ
وَتَحۡرِيرُ
ﱰ
رَقَبَةٖ
ﱱ
مُّؤۡمِنَةٖۖ
ﱲﱳ
فَمَن
ﱴ
لَّمۡ
ﱵ
يَجِدۡ
ﱶ
فَصِيَامُ
ﱷ
شَهۡرَيۡنِ
ﱸ
مُتَتَابِعَيۡنِ
ﱹ
تَوۡبَةٗ
ﱺ
مِّنَ
ﱻ
ٱللَّهِۗ
ﱼﱽ
وَكَانَ
ﱾ
ٱللَّهُ
ﱿ
عَلِيمًا
ﲀ
حَكِيمٗا
ﲁ
٩٢
ﲂ
Não é dado, a um fiel, matar outro fiel, salvo involuntariamente; e quem, por engano, matar um fiel, deverá libertar umescravo fiel e pagar compensação à família do morto, a não ser que esta se disponha a perdoá-lo. Se (a vítima) for fiel, deum povo adversário do vosso, impõe-se a libertação de um escravo fiel; porém, se pertence a um povo aliado, impõe-se opagamento de uma indenização à família e a manumissão de um escravo fiel. Contudo, quem não estiver em condições defazê-lo, deverá jejuar dois meses consecutivos, como penitência imposta por Deus, porque Ele é Sapiente, Prudentíssimo.
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