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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 89
An-Nisa
89
4:89
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ٨٩
وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءًۭ ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًا ٨٩
وَدُّواْ
ﱯ
لَوۡ
ﱰ
تَكۡفُرُونَ
ﱱ
كَمَا
ﱲ
كَفَرُواْ
ﱳ
فَتَكُونُونَ
ﱴ
سَوَآءٗۖ
ﱵﱶ
فَلَا
ﱷ
تَتَّخِذُواْ
ﱸ
مِنۡهُمۡ
ﱹ
أَوۡلِيَآءَ
ﱺ
حَتَّىٰ
ﱻ
يُهَاجِرُواْ
ﱼ
فِي
ﱽ
سَبِيلِ
ﱾ
ٱللَّهِۚ
ﱿﲀ
فَإِن
ﲁ
تَوَلَّوۡاْ
ﲂ
فَخُذُوهُمۡ
ﲃ
وَٱقۡتُلُوهُمۡ
ﲄ
حَيۡثُ
ﲅ
وَجَدتُّمُوهُمۡۖ
ﲆﲇ
وَلَا
ﲈ
تَتَّخِذُواْ
ﲉ
مِنۡهُمۡ
ﲊ
وَلِيّٗا
ﲋ
وَلَا
ﲌ
نَصِيرًا
ﲍ
٨٩
ﲎ
Anseiam (os hipócritas) que renegueis, como renegaram eles, para que sejais todos iguais. Não tomeis a nenhum delespor confidente, até que tenham migrado pela causa de Deus. Porém, se se rebelarem, capturai-os então, matai-os, onde querque os acheis, e não tomeis a nenhum deles por confidente nem por socorredor.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.