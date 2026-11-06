Всевышний сообщил о том, что Он - Единственный, Кто заслуживает поклонения и обожествления. Он один обладает совершенной сущностью и безупречными качествами. Он один творит, управляет и одаряет рабов всеми зримыми и незримыми милостями. Упоминание об этом подразумевает повеление поклоняться Аллаху и приближаться к Нему посредством любых способов поклонения. Аллах один заслуживает подобного отношения, и Он непременно воздаст людям за то, выполняли они свои обязанности перед Ним или же отказывались от этого. Поэтому далее Он поклялся о неизбежности Судного дня, в который свершится справедливое возмездие. Он обещал собрать первых и последних людей в одном месте. В этом дне нельзя усомниться, поскольку его истинность подтверждается логическими аргументами и устными преданиями. Что касается логических аргументов, то мы можем наблюдать, как земля возвращается к жизни после того, как она высыхает. Мы видим, как творения появляются на свет в первый раз, и можем понять, что сотворить их во второй раз гораздо легче. Мы понимаем, что Аллах не может поступить вопреки божественной мудрости и создать творения понапрасну только для того, чтобы они прожили свою жизнь и умерли. Что же касается устных преданий, то сюда относятся слова и даже клятвы Правдивого Аллаха. Чьи слова могут быть правдивее Его слов? Кроме того, в нескольких аятах Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, было приказано поклясться об истинности Судного дня. Всевышний сказал: «Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: “Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко”» (64:7). Чья речь может быть правдивее речи Аллаха? Чьи слова могут быть правдивее Его слов? Безусловно, слова и рассказы Аллаха - это самые правдивые повествования. А любые воззрения, знания и деяния, которые противоречат высказываниям Аллаха, лживы и ошибочны. То, что противоречит правдивым словам Господа, в которых нельзя усомниться, не может быть правильным.