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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 86
An-Nisa
86
4:86
واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا ٨٦
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍۢ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا ٨٦
وَإِذَا
ﳎ
حُيِّيتُم
ﳏ
بِتَحِيَّةٖ
ﳐ
فَحَيُّواْ
ﳑ
بِأَحۡسَنَ
ﳒ
مِنۡهَآ
ﳓ
أَوۡ
ﳔ
رُدُّوهَآۗ
ﳕﳖ
إِنَّ
ﳗ
ٱللَّهَ
ﳘ
كَانَ
ﳙ
عَلَىٰ
ﳚ
كُلِّ
ﳛ
شَيۡءٍ
ﳜ
حَسِيبًا
ﳝ
٨٦
ﳞ
Quando fordes saudados cortesmente, respondei com cortesia maior ou, pelo menos, igual, porque Deus leva em contatodas as circunstâncias.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.