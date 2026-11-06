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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 84
An-Nisa
84
4:84
فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المومنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا ٨٤
فَقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًۭا وَأَشَدُّ تَنكِيلًۭا ٨٤
فَقَٰتِلۡ
ﲛ
فِي
ﲜ
سَبِيلِ
ﲝ
ٱللَّهِ
ﲞ
لَا
ﲟ
تُكَلَّفُ
ﲠ
إِلَّا
ﲡ
نَفۡسَكَۚ
ﲢﲣ
وَحَرِّضِ
ﲤ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ
ﲥﲦ
عَسَى
ﲧ
ٱللَّهُ
ﲨ
أَن
ﲩ
يَكُفَّ
ﲪ
بَأۡسَ
ﲫ
ٱلَّذِينَ
ﲬ
كَفَرُواْۚ
ﲭﲮ
وَٱللَّهُ
ﲯ
أَشَدُّ
ﲰ
بَأۡسٗا
ﲱ
وَأَشَدُّ
ﲲ
تَنكِيلٗا
ﲳ
٨٤
ﲴ
Luta, pois, pela causa de Deus, porque tu és somente responsável por ti mesmo; e esforça-te em estimular os fiéis; quisesse Deus, conteria a fúria dos incrédulos, porque Deus é mais poderoso, ainda, e mais punidor.
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