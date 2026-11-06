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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 83
An-Nisa
83
4:83
واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ٨٣
وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌۭ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِلَّا قَلِيلًۭا ٨٣
وَإِذَا
ﱺ
جَآءَهُمۡ
ﱻ
أَمۡرٞ
ﱼ
مِّنَ
ﱽ
ٱلۡأَمۡنِ
ﱾ
أَوِ
ﱿ
ٱلۡخَوۡفِ
ﲀ
أَذَاعُواْ
ﲁ
بِهِۦۖ
ﲂﲃ
وَلَوۡ
ﲄ
رَدُّوهُ
ﲅ
إِلَى
ﲆ
ٱلرَّسُولِ
ﲇ
وَإِلَىٰٓ
ﲈ
أُوْلِي
ﲉ
ٱلۡأَمۡرِ
ﲊ
مِنۡهُمۡ
ﲋ
لَعَلِمَهُ
ﲌ
ٱلَّذِينَ
ﲍ
يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ
ﲎ
مِنۡهُمۡۗ
ﲏﲐ
وَلَوۡلَا
ﲑ
فَضۡلُ
ﲒ
ٱللَّهِ
ﲓ
عَلَيۡكُمۡ
ﲔ
وَرَحۡمَتُهُۥ
ﲕ
لَٱتَّبَعۡتُمُ
ﲖ
ٱلشَّيۡطَٰنَ
ﲗ
إِلَّا
ﲘ
قَلِيلٗا
ﲙ
٨٣
ﲚ
Ao tomarem (os hipócritas) conhecimento de qualquer rumor, quer seja de tranqüilidade ou de temor, divulgam-noespalhafatosamente. Porém, se o transmitissem ao Mensageiro ou às suas autoridades, os discernidores, entre eles, saberiamanalisá-lo. Não fosse pela graça de Deus e pela Sua misericórdia para convosco, salvo poucos, teríeis todos seguidoSatanás.
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Tafsir Fathul Majid
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