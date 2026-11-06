Человек обязан повиноваться Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, душой и телом, и когда он находится в окружении других людей, и когда он уединяется. Если в присутствии людей он делает вид, что повинуется Аллаху и выполняет свои обязанности, но перестает совершать богоугодные поступки и начинает грешить, когда остается один или уединяется с себе подобными грешниками, то его показная покорность не принесет ему пользы. Такой человек уподобляется тем, кто выдавал себя за праведных мусульман, приходя к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и даже не помышлял о богоугодных поступках, когда расставался с людьми и отправлялся спать. А ведь если человек не помышляет о богоугодных делах, то ему остается помышлять только об ослушании. Из откровения о том, что такие люди замышляют по ночам не то, что говорил Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, следует, что они вознамериваются совершить грех. Глагол «баййата» используется тогда, когда человек ночью замышляет какое-либо дело и твердо решает совершить его. Аллах пригрозил таким грешникам и обещал сохранить их злодеяния, чтобы они сполна получили заслуженное наказание. Безусловно, это - грозное предупреждение. Затем Аллах приказал Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, отвернуться от них и не обращаться с ними жестоко. Они не могли причинить ему вреда, стоило ему только положиться на Аллаха и обратиться к Нему за помощью, чтобы Он помог Своей религии и утвердил на земле Свой закон.