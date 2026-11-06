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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 79
An-Nisa
79
4:79
ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيية فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ٧٩
مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍۢ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍۢ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَـٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًۭا ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۭا ٧٩
مَّآ
ﳔ
أَصَابَكَ
ﳕ
مِنۡ
ﳖ
حَسَنَةٖ
ﳗ
فَمِنَ
ﳘ
ٱللَّهِۖ
ﳙﳚ
وَمَآ
ﳛ
أَصَابَكَ
ﳜ
مِن
ﳝ
سَيِّئَةٖ
ﳞ
فَمِن
ﳟ
نَّفۡسِكَۚ
ﳠﳡ
وَأَرۡسَلۡنَٰكَ
ﳢ
لِلنَّاسِ
ﳣ
رَسُولٗاۚ
ﳤﳥ
وَكَفَىٰ
ﳦ
بِٱللَّهِ
ﳧ
شَهِيدٗا
ﳨ
٧٩
ﳩ
Toda a ventura que te ocorra (ó homem) emana de Deus; mas toda a desventura que te açoita provém de ti. Enviamos-te (ó Mohammad) como Mensageiro da humanidade, e Deus é suficiente testemunha disto.
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Tafsir Fathul Majid
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