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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 78
An-Nisa
78
4:78
اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وان تصبهم حسنة يقولوا هاذه من عند الله وان تصبهم سيية يقولوا هاذه من عندك قل كل من عند الله فمال هاولاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ٧٨
أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍۢ مُّشَيَّدَةٍۢ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌۭ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۭ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّۭ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًۭا ٧٨
أَيۡنَمَا
ﲫ
تَكُونُواْ
ﲬ
يُدۡرِككُّمُ
ﲭ
ٱلۡمَوۡتُ
ﲮ
وَلَوۡ
ﲯ
كُنتُمۡ
ﲰ
فِي
ﲱ
بُرُوجٖ
ﲲ
مُّشَيَّدَةٖۗ
ﲳﲴ
وَإِن
ﲵ
تُصِبۡهُمۡ
ﲶ
حَسَنَةٞ
ﲷ
يَقُولُواْ
ﲸ
هَٰذِهِۦ
ﲹ
مِنۡ
ﲺ
عِندِ
ﲻ
ٱللَّهِۖ
ﲼﲽ
وَإِن
ﲾ
تُصِبۡهُمۡ
ﲿ
سَيِّئَةٞ
ﳀ
يَقُولُواْ
ﳁ
هَٰذِهِۦ
ﳂ
مِنۡ
ﳃ
عِندِكَۚ
ﳄﳅ
قُلۡ
ﳆ
كُلّٞ
ﳇ
مِّنۡ
ﳈ
عِندِ
ﳉ
ٱللَّهِۖ
ﳊﳋ
فَمَالِ
ﳌ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳍ
ٱلۡقَوۡمِ
ﳎ
لَا
ﳏ
يَكَادُونَ
ﳐ
يَفۡقَهُونَ
ﳑ
حَدِيثٗا
ﳒ
٧٨
ﳓ
Onde quer que vos encontrardes, a morte vos alcançará, ainda que vos guardeis em fortalezas inexpugnáveis. (Quantoaos hipócritas), se os alcança uma ventura, dizem: Isto provém de ti. Dize-lhes: Tudo emana de Deus! Que sucede a estagente, que não compreende o que lhe é dito?
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