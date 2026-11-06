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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 76
An-Nisa
76
4:76
الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ٧٦
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦
ٱلَّذِينَ
ﱡ
ءَامَنُواْ
ﱢ
يُقَٰتِلُونَ
ﱣ
فِي
ﱤ
سَبِيلِ
ﱥ
ٱللَّهِۖ
ﱦﱧ
وَٱلَّذِينَ
ﱨ
كَفَرُواْ
ﱩ
يُقَٰتِلُونَ
ﱪ
فِي
ﱫ
سَبِيلِ
ﱬ
ٱلطَّٰغُوتِ
ﱭ
فَقَٰتِلُوٓاْ
ﱮ
أَوۡلِيَآءَ
ﱯ
ٱلشَّيۡطَٰنِۖ
ﱰﱱ
إِنَّ
ﱲ
كَيۡدَ
ﱳ
ٱلشَّيۡطَٰنِ
ﱴ
كَانَ
ﱵ
ضَعِيفًا
ﱶ
٧٦
ﱷ
OS fiéis combatem pela causa de Deus; os incrédulos, ao contrário, combatem pela do sedutor. Combatei, pois, osaliados de Satanás, porque a angústia de Satanás é débil.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.