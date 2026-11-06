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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 75
An-Nisa
75
4:75
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هاذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ٧٥
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّۭا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥
وَمَا
ﱁ
لَكُمۡ
ﱂ
لَا
ﱃ
تُقَٰتِلُونَ
ﱄ
فِي
ﱅ
سَبِيلِ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ
ﱈ
مِنَ
ﱉ
ٱلرِّجَالِ
ﱊ
وَٱلنِّسَآءِ
ﱋ
وَٱلۡوِلۡدَٰنِ
ﱌ
ٱلَّذِينَ
ﱍ
يَقُولُونَ
ﱎ
رَبَّنَآ
ﱏ
أَخۡرِجۡنَا
ﱐ
مِنۡ
ﱑ
هَٰذِهِ
ﱒ
ٱلۡقَرۡيَةِ
ﱓ
ٱلظَّالِمِ
ﱔ
أَهۡلُهَا
ﱕ
وَٱجۡعَل
ﱖ
لَّنَا
ﱗ
مِن
ﱘ
لَّدُنكَ
ﱙ
وَلِيّٗا
ﱚ
وَٱجۡعَل
ﱛ
لَّنَا
ﱜ
مِن
ﱝ
لَّدُنكَ
ﱞ
نَصِيرًا
ﱟ
٧٥
ﱠ
E o que vos impede de combater pela causa de Deus e dos indefesos, homens, mulheres e crianças? que dizem: Ó Senhornosso, tira-nos desta cidade (Makka), cujos habitantes são opressores. Designa-nos, de Tua parte, um protetor e umsocorredor!
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Tafsir Fathul Majid
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