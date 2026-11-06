Если Аллах одаряет мусульман победой или трофеями, то маловеры говорят: «Лучше бы я оказался вместе с ними и добился этого великого успеха!» Они хотели бы находиться рядом с мусульманами, чтобы получить военную добычу. Все их помыслы и намерения связаны только с этим, словно между ними и правоверными никогда не было дружбы, которая связывает верующих и обязывает их вместе отстаивать общие интересы и оберегаться от несчастий, радоваться успехам, которых добиваются их верующие братья, и сочувствовать неудачам, которые постигают их, и вместе делать все возможное, чтобы привести в порядок их религию и мирскую жизнь. Однако маловеры, желающие только мирских благ, лишены такой духовности.