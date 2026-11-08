После упоминания о постыдных поступках людей Писания Всевышний Аллах сообщил о тех из них, которые заслуживают похвалы. Они обладают основательными познаниями, которые укоренились в их сердцах. Они приобрели твердую убежденность, результатом которой стали совершенная вера во все, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и что было ниспослано предыдущим пророкам. Помимо этого они совершают праведные деяния, такие как намаз и закят. Эти два поступка являются самыми славными обрядами поклонения - они позволяют человеку искренне поклоняться Богу и делать добро Его рабам. Наряду с этим они веруют в Судный день, боятся суровой угрозы и надеются на обещание своего Господа. Они непременно получат великое вознаграждение, потому что сумели объединить в себе знание, веру и праведные деяния и уверовали во все Писания и всех Божьих посланников.