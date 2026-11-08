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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 154
An-Nisa
154
4:154
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا ١٥٤
وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَـٰقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًۭا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا۟ فِى ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًۭا ١٥٤
وَرَفَعۡنَا
ﲾ
فَوۡقَهُمُ
ﲿ
ٱلطُّورَ
ﳀ
بِمِيثَٰقِهِمۡ
ﳁ
وَقُلۡنَا
ﳂ
لَهُمُ
ﳃ
ٱدۡخُلُواْ
ﳄ
ٱلۡبَابَ
ﳅ
سُجَّدٗا
ﳆ
وَقُلۡنَا
ﳇ
لَهُمۡ
ﳈ
لَا
ﳉ
تَعۡدُواْ
ﳊ
فِي
ﳋ
ٱلسَّبۡتِ
ﳌ
وَأَخَذۡنَا
ﳍ
مِنۡهُم
ﳎ
مِّيثَٰقًا
ﳏ
غَلِيظٗا
ﳐ
١٥٤
ﳑ
E elevamos o Monte por cima deles, pelo ato de seu pacto, e lhes dissemos: Entrai pelo pórtico da cidade, prostrando-vos; e também lhes dissemos: Não profaneis o Sábado! E obtivemos deles um compromisso solene.
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