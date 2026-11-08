Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 150
An-Nisa
150
4:150
ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نومن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذالك سبيلا ١٥٠
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍۢ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍۢ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠
إِنَّ
ﱡ
ٱلَّذِينَ
ﱢ
يَكۡفُرُونَ
ﱣ
بِٱللَّهِ
ﱤ
وَرُسُلِهِۦ
ﱥ
وَيُرِيدُونَ
ﱦ
أَن
ﱧ
يُفَرِّقُواْ
ﱨ
بَيۡنَ
ﱩ
ٱللَّهِ
ﱪ
وَرُسُلِهِۦ
ﱫ
وَيَقُولُونَ
ﱬ
نُؤۡمِنُ
ﱭ
بِبَعۡضٖ
ﱮ
وَنَكۡفُرُ
ﱯ
بِبَعۡضٖ
ﱰ
وَيُرِيدُونَ
ﱱ
أَن
ﱲ
يَتَّخِذُواْ
ﱳ
بَيۡنَ
ﱴ
ذَٰلِكَ
ﱵ
سَبِيلًا
ﱶ
١٥٠
ﱷ
Aqueles que não crêem em deus e em Seus mensageiros, pretendendo cortar os vínculos entre Deus e Seus mensageiros, e dizem: Cremos em alguns e negamos outros, intentando com isso achar uma saída,
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.