Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 149
An-Nisa
149
4:149
ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ١٤٩
إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوٓءٍۢ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّۭا قَدِيرًا ١٤٩
إِن
ﱒ
تُبۡدُواْ
ﱓ
خَيۡرًا
ﱔ
أَوۡ
ﱕ
تُخۡفُوهُ
ﱖ
أَوۡ
ﱗ
تَعۡفُواْ
ﱘ
عَن
ﱙ
سُوٓءٖ
ﱚ
فَإِنَّ
ﱛ
ٱللَّهَ
ﱜ
كَانَ
ﱝ
عَفُوّٗا
ﱞ
قَدِيرًا
ﱟ
١٤٩
ﱠ
Quer pratiqueis o bem, oculta ou manifestamente, quer perdoeis o mal, sabei que Deus é Onipotente, Indulgentíssimo.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.