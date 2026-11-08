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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 139
An-Nisa
139
4:139
الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المومنين ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا ١٣٩
ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًۭا ١٣٩
ٱلَّذِينَ
ﲥ
يَتَّخِذُونَ
ﲦ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲧ
أَوۡلِيَآءَ
ﲨ
مِن
ﲩ
دُونِ
ﲪ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ
ﲫﲬ
أَيَبۡتَغُونَ
ﲭ
عِندَهُمُ
ﲮ
ٱلۡعِزَّةَ
ﲯ
فَإِنَّ
ﲰ
ٱلۡعِزَّةَ
ﲱ
لِلَّهِ
ﲲ
جَمِيعٗا
ﲳ
١٣٩
ﲴ
Aqueles que tomam por confidentes os incrédulos em vez dos fiéis, pretendem, porventura, obter deles a glória? Sabeique a glória pertence integralmente a Deus.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.