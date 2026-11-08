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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 137
An-Nisa
137
4:137
ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ١٣٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًۭا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًۢا ١٣٧
إِنَّ
ﲉ
ٱلَّذِينَ
ﲊ
ءَامَنُواْ
ﲋ
ثُمَّ
ﲌ
كَفَرُواْ
ﲍ
ثُمَّ
ﲎ
ءَامَنُواْ
ﲏ
ثُمَّ
ﲐ
كَفَرُواْ
ﲑ
ثُمَّ
ﲒ
ٱزۡدَادُواْ
ﲓ
كُفۡرٗا
ﲔ
لَّمۡ
ﲕ
يَكُنِ
ﲖ
ٱللَّهُ
ﲗ
لِيَغۡفِرَ
ﲘ
لَهُمۡ
ﲙ
وَلَا
ﲚ
لِيَهۡدِيَهُمۡ
ﲛ
سَبِيلَۢا
ﲜ
١٣٧
ﲝ
Quanto àqueles que crêem e, em seguida, negam, voltam a crer e depois renegam, aumentando assim a sua descrença, éinadmissível que Deus os perdoe ou os guie por senda alguma.
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Tafsir Fathul Majid
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