﴿وَلِلَّهِ مَا فِی ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَمَا فِی ٱلۡأَرۡضِۗ وَلَقَدۡ وَصَّیۡنَا ٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ﴾ بِمَعْنَى الْكُتُب ﴿مِن قَبۡلِكُمۡ﴾ أَيْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى ﴿وَإِیَّاكُمۡ﴾ يَا أَهْل الْقُرْآن ﴿أَنِ﴾ أَيْ بِأَنْ ﴿ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۚ﴾ خَافُوا عِقَابَهُ بِأَنْ تُطِيعُوه ﴿وَ﴾ قُلْنَا لَهُمْ وَلَكُمْ ﴿إِن تَكۡفُرُوا۟﴾ بِمَا وَصَّيْتُمْ بِهِ ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِی ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَمَا فِی ٱلۡأَرۡضِۚ﴾ خَلْقًا وَمُلْكًا وَعَبِيدًا فَلَا يَضُرُّه كُفْرُكُمْ ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِیًّا﴾ عَنْ خَلْقِهِ وَعِبَادَتِهِمْ ﴿حَمِیدࣰا ١٣١﴾ مَحْمُودًا فِي صُنْعِهِ بِهِمْ