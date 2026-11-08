Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 128
An-Nisa
128
4:128
وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ١٢٨
وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًۭا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًۭا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌۭ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًۭا ١٢٨
وَإِنِ
ﱁ
ٱمۡرَأَةٌ
ﱂ
خَافَتۡ
ﱃ
مِنۢ
ﱄ
بَعۡلِهَا
ﱅ
نُشُوزًا
ﱆ
أَوۡ
ﱇ
إِعۡرَاضٗا
ﱈ
فَلَا
ﱉ
جُنَاحَ
ﱊ
عَلَيۡهِمَآ
ﱋ
أَن
ﱌ
يُصۡلِحَا
ﱍ
بَيۡنَهُمَا
ﱎ
صُلۡحٗاۚ
ﱏﱐ
وَٱلصُّلۡحُ
ﱑ
خَيۡرٞۗ
ﱒﱓ
وَأُحۡضِرَتِ
ﱔ
ٱلۡأَنفُسُ
ﱕ
ٱلشُّحَّۚ
ﱖﱗ
وَإِن
ﱘ
تُحۡسِنُواْ
ﱙ
وَتَتَّقُواْ
ﱚ
فَإِنَّ
ﱛ
ٱللَّهَ
ﱜ
كَانَ
ﱝ
بِمَا
ﱞ
تَعۡمَلُونَ
ﱟ
خَبِيرٗا
ﱠ
١٢٨
ﱡ
Se uma mulher notar indiferença ou menosprezo por parte de seu marido, não há mal em se reconciliaremamigavelmente, porque a concórdia é o melhor, apesar de o ser humano, por natureza, ser propenso à avareza. Se praticardeso bem e temerdes a Deus, sabei que Deus está bem inteirado de tudo quanto fazeis.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.