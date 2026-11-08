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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 123
An-Nisa
123
4:123
ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ١٢٣
لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِىِّ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًۭا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًۭا ١٢٣
لَّيۡسَ
ﱙ
بِأَمَانِيِّكُمۡ
ﱚ
وَلَآ
ﱛ
أَمَانِيِّ
ﱜ
أَهۡلِ
ﱝ
ٱلۡكِتَٰبِۗ
ﱞﱟ
مَن
ﱠ
يَعۡمَلۡ
ﱡ
سُوٓءٗا
ﱢ
يُجۡزَ
ﱣ
بِهِۦ
ﱤ
وَلَا
ﱥ
يَجِدۡ
ﱦ
لَهُۥ
ﱧ
مِن
ﱨ
دُونِ
ﱩ
ٱللَّهِ
ﱪ
وَلِيّٗا
ﱫ
وَلَا
ﱬ
نَصِيرٗا
ﱭ
١٢٣
ﱮ
(Isso) não é segundo os vossos desejos, nem segundo os desejos dos adeptos do Livro. Quem cometer algum malreceberá o que tiver merecido e, afora Deus, não achará protetor, nem defensor.
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Tafsir Fathul Majid
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