Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 121
An-Nisa
121
4:121
اولايك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ١٢١
أُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًۭا ١٢١
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳀ
مَأۡوَىٰهُمۡ
ﳁ
جَهَنَّمُ
ﳂ
وَلَا
ﳃ
يَجِدُونَ
ﳄ
عَنۡهَا
ﳅ
مَحِيصٗا
ﳆ
١٢١
ﳇ
A morada deles será o inferno, do qual não acharão escapatória.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.