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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 119
An-Nisa
119
4:119
ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ١١٩
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَـٰمِ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَـٰنَ وَلِيًّۭا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًۭا مُّبِينًۭا ١١٩
وَلَأُضِلَّنَّهُمۡ
ﲠ
وَلَأُمَنِّيَنَّهُمۡ
ﲡ
وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ
ﲢ
فَلَيُبَتِّكُنَّ
ﲣ
ءَاذَانَ
ﲤ
ٱلۡأَنۡعَٰمِ
ﲥ
وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ
ﲦ
فَلَيُغَيِّرُنَّ
ﲧ
خَلۡقَ
ﲨ
ٱللَّهِۚ
ﲩﲪ
وَمَن
ﲫ
يَتَّخِذِ
ﲬ
ٱلشَّيۡطَٰنَ
ﲭ
وَلِيّٗا
ﲮ
مِّن
ﲯ
دُونِ
ﲰ
ٱللَّهِ
ﲱ
فَقَدۡ
ﲲ
خَسِرَ
ﲳ
خُسۡرَانٗا
ﲴ
مُّبِينٗا
ﲵ
١١٩
ﲶ
A qual desviarei, fazendo-lhes falsas promessas. Ordenar-lhes-ei cercear as orelhas do gado e os incitarei a desfigurara criação de Deus! Porém, quem tomar Satanás por protetor, em vez de Deus, Ter-se-á perdido manifestamente,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.