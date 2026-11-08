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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 112
An-Nisa
112
4:112
ومن يكسب خطيية او اثما ثم يرم به برييا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ١١٢
وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًۭا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًۭٔا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَـٰنًۭا وَإِثْمًۭا مُّبِينًۭا ١١٢
وَمَن
ﲟ
يَكۡسِبۡ
ﲠ
خَطِيٓـَٔةً
ﲡ
أَوۡ
ﲢ
إِثۡمٗا
ﲣ
ثُمَّ
ﲤ
يَرۡمِ
ﲥ
بِهِۦ
ﲦ
بَرِيٓـٔٗا
ﲧ
فَقَدِ
ﲨ
ٱحۡتَمَلَ
ﲩ
بُهۡتَٰنٗا
ﲪ
وَإِثۡمٗا
ﲫ
مُّبِينٗا
ﲬ
١١٢
ﲭ
Quem cometer uma fala ou um pecado, e os imputar a um inocente, sobrecarregar-se-á com uma falsa imputação e umdelito fragrante.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.