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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 104
An-Nisa
104
4:104
ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ١٠٤
وَلَا تَهِنُوا۟ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا۟ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٤
وَلَا
ﲜ
تَهِنُواْ
ﲝ
فِي
ﲞ
ٱبۡتِغَآءِ
ﲟ
ٱلۡقَوۡمِۖ
ﲠﲡ
إِن
ﲢ
تَكُونُواْ
ﲣ
تَأۡلَمُونَ
ﲤ
فَإِنَّهُمۡ
ﲥ
يَأۡلَمُونَ
ﲦ
كَمَا
ﲧ
تَأۡلَمُونَۖ
ﲨﲩ
وَتَرۡجُونَ
ﲪ
مِنَ
ﲫ
ٱللَّهِ
ﲬ
مَا
ﲭ
لَا
ﲮ
يَرۡجُونَۗ
ﲯﲰ
وَكَانَ
ﲱ
ٱللَّهُ
ﲲ
عَلِيمًا
ﲳ
حَكِيمًا
ﲴ
١٠٤
ﲵ
E não desfaleçais na perseguição ao inimigo; porque, se sofrerdes, eles sofrerão tanto quanto vós; porém, vós podeisesperar de Deus o que eles não esperam; sabei que Deus é Sapiente, Prudentíssimo.
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Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.