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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 103
An-Nisa
103
4:103
فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا ١٠٣
فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًۭا وَقُعُودًۭا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًۭا مَّوْقُوتًۭا ١٠٣
فَإِذَا
ﲅ
قَضَيۡتُمُ
ﲆ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲇ
فَٱذۡكُرُواْ
ﲈ
ٱللَّهَ
ﲉ
قِيَٰمٗا
ﲊ
وَقُعُودٗا
ﲋ
وَعَلَىٰ
ﲌ
جُنُوبِكُمۡۚ
ﲍﲎ
فَإِذَا
ﲏ
ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ
ﲐ
فَأَقِيمُواْ
ﲑ
ٱلصَّلَوٰةَۚ
ﲒﲓ
إِنَّ
ﲔ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲕ
كَانَتۡ
ﲖ
عَلَى
ﲗ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲘ
كِتَٰبٗا
ﲙ
مَّوۡقُوتٗا
ﲚ
١٠٣
ﲛ
E quando tiverdes concluído a oração, mencionai Deus, quer estejais de pé, sentados, ou deitados. Porém, quandoestiverdes fora de perigo, observai a devida oração, porque ela é uma obrigação, prescrita aos fiéis para ser cumprida emseu devido tempo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.