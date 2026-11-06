﴿فَإِذَا قَضَیۡتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ فَرَغْتُمْ مِنْهَا ﴿فَٱذۡكُرُوا۟ ٱللَّهَ﴾ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيح ﴿قِیَـٰمࣰا وَقُعُودࣰا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمۡۚ﴾ مُضْطَجِعِينَ أَيْ فِي كُلّ حَال ﴿فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ﴾ أَمِنْتُمْ ﴿فَأَقِیمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَۚ﴾ أَدُّوهَا بِحُقُوقِهَا ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ كِتَـٰبࣰا﴾ مَكْتُوبًا أَيْ مَفْرُوضًا ﴿مَّوۡقُوتࣰا ١٠٣﴾ أَيْ مُقَدَّرًا وَقْتهَا فَلَا تُؤَخَّر عَنْهُ وَنَزَلَ لَمَّا بَعَثَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفَة فِي طَلَب أَبِي سُفْيَان وَأَصْحَابه لَمَّا رَجَعُوا مِنْ أُحُد فَشَكَوْا الْجِرَاحَات