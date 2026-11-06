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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisa Aia 100
An-Nisa
100
4:100
۞ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما ١٠٠
۞ وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًۭا كَثِيرًۭا وَسَعَةًۭ ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٠٠
۞ وَمَن
ﲩ ﲪ
يُهَاجِرۡ
ﲫ
فِي
ﲬ
سَبِيلِ
ﲭ
ٱللَّهِ
ﲮ
يَجِدۡ
ﲯ
فِي
ﲰ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲱ
مُرَٰغَمٗا
ﲲ
كَثِيرٗا
ﲳ
وَسَعَةٗۚ
ﲴﲵ
وَمَن
ﲶ
يَخۡرُجۡ
ﲷ
مِنۢ
ﲸ
بَيۡتِهِۦ
ﲹ
مُهَاجِرًا
ﲺ
إِلَى
ﲻ
ٱللَّهِ
ﲼ
وَرَسُولِهِۦ
ﲽ
ثُمَّ
ﲾ
يُدۡرِكۡهُ
ﲿ
ٱلۡمَوۡتُ
ﳀ
فَقَدۡ
ﳁ
وَقَعَ
ﳂ
أَجۡرُهُۥ
ﳃ
عَلَى
ﳄ
ٱللَّهِۗ
ﳅﳆ
وَكَانَ
ﳇ
ٱللَّهُ
ﳈ
غَفُورٗا
ﳉ
رَّحِيمٗا
ﳊ
١٠٠
ﳋ
Mas quem migrar pela causa de Deus, achará, na terra, amplos e espaçosos refúgios. E quem abandonar seu lar, migrando pela causa de Deus e de Seu Mensageiro, e for surpreendido pela morte, sua recompensa caberá à Deus, porque éIndulgente, Misericordiosíssimo.
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Tafsir Fathul Majid
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