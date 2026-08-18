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Tafsir: An-Naml 27:88
An-Naml
88
27:88
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون ٨٨
وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةًۭ وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨٨
وَتَرَى
ٱلۡجِبَالَ
تَحۡسَبُهَا
جَامِدَةٗ
وَهِيَ
تَمُرُّ
مَرَّ
ٱلسَّحَابِۚ
صُنۡعَ
ٱللَّهِ
ٱلَّذِيٓ
أَتۡقَنَ
كُلَّ
شَيۡءٍۚ
إِنَّهُۥ
خَبِيرُۢ
بِمَا
تَفۡعَلُونَ
٨٨
E verás as montanhas, que te parecem firmes, passarem rápidas como as nuvens. Tal é a obra de Deus, Que tem dispostoprudentemente todas as coisas, porque está inteirado de tudo quanto fazeis.
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[
وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً
] وه شاخهكان ئهبینی لهو ڕۆژهدا وا ئهزانی له جێی خۆیان ڕاوهستاون و ڕهق و وشك و جێگیرن [
وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
] بهڵام ئهمان به ئاسماندا ئهڕۆن وهكو ڕۆیشتنی ههور چۆن ههور ئهڕوا ئهوانیش له جێی خۆیان ههڵكهندراون وه وهكو صوفیشی شیكراوهیان لێ هاتووه به ئاسماندا ئهڕۆن [
صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ
] كه ئهمه دروستكراوی خوای گهورهیه كه ههموو شتێكی به ڕێكوپێكی دروست كردووه وه شاخهكانیش ئاوا دهرئهكات [
إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (٨٨)
] به دڵنیایى خوای گهوره زۆر زانایه به كردهوهی ئێوهو ئاگاداری نهێنی و ئاشكرایه.