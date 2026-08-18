Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Naml 27:84
An-Naml
84
27:84
حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اماذا كنتم تعملون ٨٤
حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَـٰتِى وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٤
حَتَّىٰٓ
إِذَا
جَآءُو
قَالَ
أَكَذَّبۡتُم
بِـَٔايَٰتِي
وَلَمۡ
تُحِيطُواْ
بِهَا
عِلۡمًا
أَمَّاذَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٨٤
Até que compareçam (ante o tribunal). Dir-lhes-á (Deus): Com que então desmentistes os Meus versículos, semcompreendê-los! Que estáveis fazendo?
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي
] كاتێك كه ئههێنرێن بۆ ساحهی مهحشهر بۆ لێپرسینهوه خوای گهوره ئهفهرمووێ: ئایا ئێوه ئایهتهكانی منتان به درۆ زانی ئهوهی بۆ سهر پێغهمبهران دامبهزاندبوو وه به ئێوهیان ڕاگهیاند [
وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا
] یاخود ئایا زانیاری تهواوتان پێی نهبوو [
أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨٤)
] یان ئێوه چ كردهوهیهكتان ئهكرد چ شتێك ئێوهی سهرقاڵ كردبوو لهوهی كه ئیمان بێنن.