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Tafsir: An-Naml 27:77
An-Naml
77
27:77
وانه لهدى ورحمة للمومنين ٧٧
وَإِنَّهُۥ لَهُدًۭى وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٧٧
وَإِنَّهُۥ
لَهُدٗى
وَرَحۡمَةٞ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
٧٧
E que é, ademais, orientação e clemência para os fiéis.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( وإنه )
يعني القرآن ،
( لهدى ورحمة للمؤمنين )