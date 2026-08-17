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Tafsir: An-Naml 27:72
An-Naml
72
27:72
قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ٧٢
قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ٧٢
قُلۡ
عَسَىٰٓ
أَن
يَكُونَ
رَدِفَ
لَكُم
بَعۡضُ
ٱلَّذِي
تَسۡتَعۡجِلُونَ
٧٢
Responde-lhes: É possível que vos acosse algo do que pretendeis apressar!
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ولكن -مع هذا-
قال تعالى محذرا لهم وقوع ما استعجلوه:
{ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ }
أي: قرب منكم وأوشك أن يقع بكم
{ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ }
من العذاب.