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An-Naml
55
27:55
اينكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون ٥٥
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةًۭ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌۭ تَجْهَلُونَ ٥٥
أَئِنَّكُمۡ
لَتَأۡتُونَ
ٱلرِّجَالَ
شَهۡوَةٗ
مِّن
دُونِ
ٱلنِّسَآءِۚ
بَلۡ
أَنتُمۡ
قَوۡمٞ
تَجۡهَلُونَ
٥٥
Acercar-vos-eis, em vossa luxúria, dos homens, em vez das mulheres? Qual! Sois um povo de insensatos!
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ
] ئایا ئێوه كاری بهدڕهوشتی و نێربازی ئهكهن لهگهڵ پیاو وه واز له ئافرهتان دێنن كه ئهوان بۆ ئێوهن [
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (٥٥)
] بهڵكو ئێوه كهسانێكن كه خۆتان نهزان و نهفام ئهكهن سهبارهت بهو سزایهى كه خوای گهوره بۆی داناون.