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An-Naml
49
27:49
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ٤٩
قَالُوا۟ تَقَاسَمُوا۟ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِۦ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِۦ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ٤٩
قَالُواْ
تَقَاسَمُواْ
بِٱللَّهِ
لَنُبَيِّتَنَّهُۥ
وَأَهۡلَهُۥ
ثُمَّ
لَنَقُولَنَّ
لِوَلِيِّهِۦ
مَا
شَهِدۡنَا
مَهۡلِكَ
أَهۡلِهِۦ
وَإِنَّا
لَصَٰدِقُونَ
٤٩
Eles disseram: Juramos que o surpreenderemos a ele e à sua família durante a noite, matando-os; então, diremos ao seuprotetor: Não presenciamos o assassinato de sua família, e somos verazes (nisso).
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[
قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ
] دواى سهربڕینى وشترهكه وتیان: وهرن با سوێند بخۆین به خوای گهوره بۆ یهكتری [
لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ
] به دڵنیایى ئهبێ لهناكاودا بدهین بهسهر صاڵح و كهسوكاریداو بیانكوژین [
ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ
] پاشان به دڵنیایى به كهسوكاریان ئهڵێین وه سوێندیان بۆ ئهخۆین كه ئاگامان له كوشتنی ئهمان نیهو ئێمه ئاگادار نین كه كوژراون و ئێمه نهمان كوشتون [
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٤٩)
] وه به دڵنیایى ئێمه لهم قسهیهدا ڕاستگۆین.