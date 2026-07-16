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An-Naml
47
27:47
قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طايركم عند الله بل انتم قوم تفتنون ٤٧
قَالُوا۟ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَـٰٓئِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌۭ تُفْتَنُونَ ٤٧
قَالُواْ
ٱطَّيَّرۡنَا
بِكَ
وَبِمَن
مَّعَكَۚ
قَالَ
طَٰٓئِرُكُمۡ
عِندَ
ٱللَّهِۖ
بَلۡ
أَنتُمۡ
قَوۡمٞ
تُفۡتَنُونَ
٤٧
Responderam-lhe: Temos um mau augúrio acerca de ti e de quem está contigo. Disse-lhe: Vosso mau augúrio está empoder de Deus; porém, sois um povo que está à prova.
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[
قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ
] وتیان: ئێمه ههست به شوومی ئهكهین به تۆ، تۆ و باوهڕداران شوومن بهسهر ئێمهوهو خراپهتان بۆ ئێمه هێناوهو بههۆی ئێوهوه تووشی وشكهساڵی بووینه [
قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
] صاڵح پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: شوومی نیهو ههموو شتێك بهدهستی خوای گهورهیه [
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (٤٧)
] بهڵكو ئێوه قهومێكن خوای گهوره تاقیتان ئهكاتهوه.