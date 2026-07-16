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An-Naml
46
27:46
قال يا قوم لم تستعجلون بالسيية قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ٤٦
قَالَ يَـٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤٦
قَالَ
يَٰقَوۡمِ
لِمَ
تَسۡتَعۡجِلُونَ
بِٱلسَّيِّئَةِ
قَبۡلَ
ٱلۡحَسَنَةِۖ
لَوۡلَا
تَسۡتَغۡفِرُونَ
ٱللَّهَ
لَعَلَّكُمۡ
تُرۡحَمُونَ
٤٦
Perguntou-lhes (Sáleh): Ó povo meu, por que apressais o mal em vez do bem? Por que não implorais o perdão de Deus, talvez recebereis misericórdia.
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[
قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ
] صاڵح پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- پێی فهرموون ئهی قهومی خۆم ئێوه بۆ پهله ئهكهن له خراپه كردن پێش چاكه، یاخود بۆ پهله ئهكهن له داوا كردنی سزادا پێش داواكردنى ڕهحمهتی خوای گهوره، یان بۆ پهله ئهكهن له كوفر كردن پێش ئیمان هێنان [
لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ
] ئهوه بۆ داوای لێخۆشبوون له خوای گهوره ناكهن و تهوبه ناكهن له شهریك دانان بۆ خواى گهوره [
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٦)
] بهڵكو خوای گهوره ڕهحمتان پێ بكات و سزاتان نهدا.