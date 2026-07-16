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An-Naml
45
27:45
ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون ٤٥
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٤٥
وَلَقَدۡ
أَرۡسَلۡنَآ
إِلَىٰ
ثَمُودَ
أَخَاهُمۡ
صَٰلِحًا
أَنِ
ٱعۡبُدُواْ
ٱللَّهَ
فَإِذَا
هُمۡ
فَرِيقَانِ
يَخۡتَصِمُونَ
٤٥
Havíamos enviado ao povo de Samud seu irmão, Sáleh, que disse aos seus membros: Adorai a Deus! Porém, eis que sedividiram em dois grupos, que disputavam entre si.
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{ بهسهرهاتى سولهيمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- و قهومهكهى} [
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
] وه به دڵنیایی ئێمه بۆ لای قهومی ثهمود صاڵح پێغهمبهرمان -
صلی الله علیه وسلم
- نارد كه له هۆزو عهشیرهتی خۆیان بوو [
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
] ئهویش داوای لێ كردن ئهی خهڵكینه بهتاك و تهنها عیبادهتی خوای گهوره بكهن [
فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (٤٥)
] بهڵام ئهوان بوون به دوو كۆمهڵهوه: كۆمهڵێكی باوهڕدارو كۆمهڵێكی كافر، وه مشتومڕو دهمهقاڵێیان لهگهڵ یهكتریدا ئهكرد.