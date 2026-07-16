Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
42
27:42
فلما جاءت قيل اهاكذا عرشك قالت كانه هو واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ٤٢
فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَـٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُۥ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ٤٢
فَلَمَّا
جَآءَتۡ
قِيلَ
أَهَٰكَذَا
عَرۡشُكِۖ
قَالَتۡ
كَأَنَّهُۥ
هُوَۚ
وَأُوتِينَا
ٱلۡعِلۡمَ
مِن
قَبۡلِهَا
وَكُنَّا
مُسۡلِمِينَ
٤٢
E quando (a rainha) chegou, foi-lhe perguntado: O teu trono é assim? Ela respondeu: Parece que é o mesmo! E eis querecebemos a ciência antes daquilo, e nos submetemos (à vontade divina).
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا جَاءَتْ
] كاتێك كه ئهو ئافرهته پاشایه هات بۆ لای سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- [
قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ
] نیشانی دراو وترا: ئایا عهرشهكهی تۆش وهك ئهمه وابوو ئایا ئهمه له عهرشهكهی تۆ ئهچێ؟ [
قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ
] ئهویش وتی: لهو ئهچێت و لێى نزیكه، نهیووت ئهوه نهوهك دوایی بكهوێته درۆوه چونكه ماوهى نێوانیان زۆر دوور بوو [
وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا
] سولهیمان -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: پێش ئهمهیش خوای گهوره زانیاری به ئێمه بهخشیووه كه چى رێگرى لێئهكرد له موسڵمان بوونى، یان زانیمان كه موسڵمان ئهبێ و خوای گهوره پێشتر پێی وتبوو كه دێت موسڵمان ئهبێ [
وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (٤٢)
] وه ئێمهش موسڵمانین و خۆمان تهسلیمی خوای گهوره كردووه.